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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Remezón en Candelabro: banda confirma la salida de dos integrantes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

A través de redes sociales, el grupo nacional confirmó que Luis Ayala y María Lobos no continuaban en el proyecto.

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Este martes, la banda chilena Candelabro confirmó la salida de dos de sus integrantes. 

A través de redes sociales, la agrupación -que ha ganado notoriedad en la escena musical chilena durante el último año- anunció que el guitarrista Luis Ayala y la saxofonista María Lobos no continuarían en el proyecto.

"Nos dirigimos a ustedes para comentarles que Luis y María no seguirán en el proyecto", señalaron en el comunicado, sin entregar mayores detalles. 

Además, los artistas aprovecharon para agradecer a ambos músicos "por su participación en Candelabro durante este tiempo".

"Valoramos su dedicación y esfuerzo desde su incorporación, así como su trabajo en nuestros primeros dos álbumes publicados -"Ahora o Nunca" y "Deseo, Carne y Voluntad"- y todas las presentaciones en vivo en estos años, en los que han sido fundamentales para la banda", añadieron.

Finalmente, el grupo deseó "lo mejor a ambos en sus proyectos futuros y las mejores de las suertes". 

Cabe recordar que Candelabro se presentará en el Teatro Caupolicán el próximo 8 de diciembre, en un show con localidades completamente agotadas.

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