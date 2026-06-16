Remezón en Candelabro: banda confirma la salida de dos integrantes
A través de redes sociales, el grupo nacional confirmó que Luis Ayala y María Lobos no continuaban en el proyecto.
A través de redes sociales, el grupo nacional confirmó que Luis Ayala y María Lobos no continuaban en el proyecto.
Este martes, la banda chilena Candelabro confirmó la salida de dos de sus integrantes.
A través de redes sociales, la agrupación -que ha ganado notoriedad en la escena musical chilena durante el último año- anunció que el guitarrista Luis Ayala y la saxofonista María Lobos no continuarían en el proyecto.
"Nos dirigimos a ustedes para comentarles que Luis y María no seguirán en el proyecto", señalaron en el comunicado, sin entregar mayores detalles.
Además, los artistas aprovecharon para agradecer a ambos músicos "por su participación en Candelabro durante este tiempo".
"Valoramos su dedicación y esfuerzo desde su incorporación, así como su trabajo en nuestros primeros dos álbumes publicados -"Ahora o Nunca" y "Deseo, Carne y Voluntad"- y todas las presentaciones en vivo en estos años, en los que han sido fundamentales para la banda", añadieron.
Finalmente, el grupo deseó "lo mejor a ambos en sus proyectos futuros y las mejores de las suertes".
Cabe recordar que Candelabro se presentará en el Teatro Caupolicán el próximo 8 de diciembre, en un show con localidades completamente agotadas.