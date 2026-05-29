Bad Bunny recibió su propia figura en el Museo de Cera de Madrid
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El Museo de Cera de Madrid presentó este jueves la figura de Bad Bunny a la que no le falta ninguno de sus tatuajes, destacó el museo, que se ha inspirado en el vestuario de su última etapa y una escenografía caribeña para situar al artista. Con deportivas, un pantalón beige, camisa desabotonada hasta casi la cintura y gafas de sol, a Bad Bunny no le falta detalle ni complementos que asemejan la figura a la imagen real del cantante, que actuará en Madrid por primera vez este sábado. El equipo artístico del Museo de Cera ha cuidado cada "detalle para lograr el máximo realismo", señaló el centro en una nota.
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