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Bad Bunny visitó la Sagrada Familia y revolucionó a fans en Barcelona

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El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, publicó en sus redes sociales una selfi con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en la Sagrada Familia de Barcelona.

"Gracias por elegir Barcelona para empezar el Debí tirar más fotos World Tour en Europa", posteó la autoridad, en medio de la locura que provocó entre fanáticos la presencia del artista en la ciudad española.

"Debí tirar más fotos World Tour" tuvo dos fechas -20 y 21 de mayo- en el Estadi Olímpic Lluís Companys de la capital catalana y pasará por Lisboa antes de sus 10 fechas en Madrid.

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