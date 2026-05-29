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Los memes que dejó el triunfo de la UC y la eliminación de Boca Juniors en la Libertadores

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La UC eliminó a Boca Juniors y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores, y en redes sociales, los usuarios compartieron sus memes festejando el hito de los Cruzados y con burlas contra el club argentino.

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