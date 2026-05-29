Los Spurs derrotaron a Oklahoma y forzaron el séptimo partido en la Final del Oeste
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Los Spurs derrotaron a Oklahoma y forzaron el séptimo partido en la Final del Oeste
San Antonio Spurs evitó caer eliminado al derrotar por 118-91 a Oklahoma City Thunder en el sexto partido de las finales del Oeste, una victoria que envía la serie al séptimo y definitivo encuentro del sábado en Oklahoma.
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