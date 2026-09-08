Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.2°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Nintendo celebró 40 años de "The Legend of Zelda" con especial concierto

Publicado: | Fuente: Nintendo of America
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Junto con actualizaciones del remake de "Ocarina of Time" y de la película live-action, una de las sorpresas de la transmisión Direct por los 40 años de la franquicia de videojuegos "The Legend of Zelda" fue un concierto sinfónico especial.

La presentación, hecha exclusivamente para el cuadragésimo aniversario, reúne en cuatro minutos las melodías más emblemáticas de la saga en base a los tres elementos que componen el símbolo sagrado de la Trifuerza: la sabiduría, el poder y el valor.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados