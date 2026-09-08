Junto con actualizaciones del remake de "Ocarina of Time" y de la película live-action, una de las sorpresas de la transmisión Direct por los 40 años de la franquicia de videojuegos "The Legend of Zelda" fue un concierto sinfónico especial.

La presentación, hecha exclusivamente para el cuadragésimo aniversario, reúne en cuatro minutos las melodías más emblemáticas de la saga en base a los tres elementos que componen el símbolo sagrado de la Trifuerza: la sabiduría, el poder y el valor.

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