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Pasajero propinó brutal golpiza a chofer de micro en Temuco

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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Un hombre de 28 años fue formalizado por golpear y provocar graves lesiones a un conductor de transporte público de la ciudad de Temuco, de 73 años.

De acuerdo a información policial, el hecho se produjo luego que el imputado se negara a pagar el pasaje, generándose un altercado en el que el adulto mayor resultó con lesiones en su cabeza y rostro.

La Justicia determinó que el sujeto quedara arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y al lugar de los hechos.

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