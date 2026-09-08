Un hombre de 28 años fue formalizado por golpear y provocar graves lesiones a un conductor de transporte público de la ciudad de Temuco, de 73 años.

De acuerdo a información policial, el hecho se produjo luego que el imputado se negara a pagar el pasaje, generándose un altercado en el que el adulto mayor resultó con lesiones en su cabeza y rostro.

La Justicia determinó que el sujeto quedara arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y al lugar de los hechos.

LEER ARTICULO COMPLETO