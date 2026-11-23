Durante su segundo show en el Estadio Bicentenario de La Florida, el cantante Ed Sheeran lució una camiseta de Deportes Melipilla. De acuerdo a un comunicado, el club de fútbol chileno se relaciona con el inglés Ipswich Town (del cual es hincha) ya que ambos tienen a un caballo en su escudo.

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