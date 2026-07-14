Revuelo en Twice: Varias integrantes buscan abandonar la agencia JYP

Un verdadero revuelo se está armando en el mundo del K-pop al conocerse que múltiples integrantes del grupo Twice no renovarán sus contratos con JYP Entertainment, luego de más de una década junto a la agencia.

En plena pausa de la agrupación tras finalizar su mayor gira global a la fecha, "THIS IS FOR", la cual se extendió por cerca de un año con 81 presentaciones en 44 ciudades del mundo, varios medios surcoreanos han reportado sobre las complejas negociaciones respecto a la renovación de contratos de exclusividad que las artistas poseen con la agencia JYP.

Jihyo, Tzuyu, Jeongyeon y Chaeyoung son las integrantes vinculadas a posibles nuevos caminos profesionales fuera de la agencia, aunque aquello no implicaría la disolución del grupo. Un cambio de agencia responde a la búsqueda del desarrollo de sus carreras sin estar dentro de la estructura actual de JYP.

Desde JoyNews24 dieron cuenta que Jihyo busca crear una agencia unipersonal para administrar su carrera solista, para lo cual ha sostenido reuniones con múltiples figuras de la industria; mientras que News1 informó que Tzuyu no renovará su contrato de exclusividad con JYP, aunque seguirá participando en las actividades de Twice.

Jeongyeon, por su parte, sostuvo reuniones con Baro Entertainment antes de que llegara el momento de renovar su contrato con JYP, coincidiendo con su próximo debut en cines con la película "New Recruit: The Movie". En tanto, Chaeyoung mantuvo reuniones con otras compañías para desarrollar otro tipo de proyectos creativos.

Desde JYP Entertainment no tardaron en reaccionar mediante un vocero, quien declaró al medio local Hankook Ilbo que la compañía "está negociando actualmente la renovación de los contratos con las integrantes de Twice y dará más detalles una vez que todo haya quedado decidido".