Roberto Carlos fue hospitalizado por una cirugía programada
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Autor: Redacción Cooperativa
El brasileño tiene 85 años.
El brasileño tiene 85 años.
El popular cantante brasileño Roberto Carlos (85) fue hospitalizado debido a una cirugía previamente programada, según informó su círculo.
La voz de "El gato que está triste y azul" se sometió a una operación a la vesícula a través de videoparaloscopia.
"Roberto Carlos está tranquilo y siguiendo todas las indicaciones médicas. La recuperación es rápida y no interferirá con su agenda de concierto", precisó el comunicado.
Durante agosto Roberto Carlos tiene una serie de presentaciones agendadas en diversas ciudades de Brasil.