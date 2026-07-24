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Tópicos: Magazine | Música

Roberto Carlos fue hospitalizado por una cirugía programada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El brasileño tiene 85 años.

Roberto Carlos fue hospitalizado por una cirugía programada
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El popular cantante brasileño Roberto Carlos (85) fue hospitalizado debido a una cirugía previamente programada, según informó su círculo.

La voz de "El gato que está triste y azul" se sometió a una operación a la vesícula a través de videoparaloscopia.

"Roberto Carlos está tranquilo y siguiendo todas las indicaciones médicas. La recuperación es rápida y no interferirá con su agenda de concierto", precisó el comunicado.

Durante agosto Roberto Carlos tiene una serie de presentaciones agendadas en diversas ciudades de Brasil.

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