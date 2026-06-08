Rush debutó su nueva gira con Anika Nilles en batería
La banda canadiense se presentará en Chile durante enero de 2027.
La banda canadiense se presentará en Chile durante enero de 2027.
Los canadienses Rush regresaron a los escenarios la noche del sábado 7 de junio en California, con una presentación en el Kia Forum de Inglewood, el primer show de la gira de celebración de su legado y que los traerá a Chile durante enero de 2027.
Ahora como cuarteto, con Anika Nilles en batería y Loren Gold en teclados, el grupo de Geddy Lee y Alex Lifeson incluyó en el concierto tres momentos -uno de ellos al cierre- con homenajes audiovisuales a Neil Peart, su baterista fallecido en 2020.
El show incluyó canciones de todas las épocas del otrora trío, incluyendo "Xanadu,Limelight,Freewill,Bravado,La Villa Strangiato,The Spirit of Radio,Distant Early Warning,Natural Science,Red Sector A" y -por supuesto- la icónica "Tom Sawyer", cuyo fill de batería es considerado uno de los legados de Peart y una secuencia ya casi viral, por lo mismo que los fans esperaban ver cómo Nilles lo interpretaba.