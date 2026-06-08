Rush debutó su nueva gira con Anika Nilles en batería

Los canadienses Rush regresaron a los escenarios la noche del sábado 7 de junio en California, con una presentación en el Kia Forum de Inglewood, el primer show de la gira de celebración de su legado y que los traerá a Chile durante enero de 2027.

Ahora como cuarteto, con Anika Nilles en batería y Loren Gold en teclados, el grupo de Geddy Lee y Alex Lifeson incluyó en el concierto tres momentos -uno de ellos al cierre- con homenajes audiovisuales a Neil Peart, su baterista fallecido en 2020.

El show incluyó canciones de todas las épocas del otrora trío, incluyendo "Xanadu,Limelight,Freewill,Bravado,La Villa Strangiato,The Spirit of Radio,Distant Early Warning,Natural Science,Red Sector A" y -por supuesto- la icónica "Tom Sawyer", cuyo fill de batería es considerado uno de los legados de Peart y una secuencia ya casi viral, por lo mismo que los fans esperaban ver cómo Nilles lo interpretaba.