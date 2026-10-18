En la conmemoración de los siete años del estallido social, el Partido Nacional Libertario realizó este domingo un acto de reconocimiento a Carabineros por su labor durante las manifestaciones de 2019.

La actividad contó también con la presencia de parlamentarios del Partido Republicano y se desarrolló en la Alameda, a los pies del monumento "Gloria y victoria", dedicado a los mártires de la institución y ubicado frente al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

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