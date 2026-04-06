BTS en Chile: Todo lo que debes saber para comprar entradas

El fenómeno del K-pop BTS volverá a Chile con dos shows a realizarse en el Estadio Nacional el 16 y 17 de octubre, todo en el marco de su gira mundial de reunión "Arirang", con la cual se encuentran promocionando su más reciente álbum.

La ticketera Ticketmaster ya avisó que están preparándose para enfrentar una demanda muy superior a la disponibilidad, por lo que esto es todo lo que deben saber sobre la venta de entradas:

Fechas clave

Este martes 7 de abril, a las 13:00 horas, comienza la preventa exclusiva mediante Ticketmaster para quienes poseen la ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y hayan completado exitosamente su registro previo a través de la plataforma Weverse. El periodo de inscripción finalizó el 2 de abril, sin posibilidades de registrarse fuera de plazo.

Tener la membresía y estar registrados es el requisito para participar de la venta anticipada, pero no garantiza la obtención de una entrada.

La venta general, en tanto, iniciará este viernes 10 de abril a las 13:00 horas mediante la misma plataforma de Ticketmaster.

¿Cuántas entradas se podrán comprar?

Tanto en preventa como en venta general, se podrá adquirir un máximo de cuatro tickets por show por persona.

Junto con ello, no se podrá comprar tickets en la venta general si ya adquirieron boletos en la venta anticipada.

Fila virtual

La venta operará con el ya conocido mecanismo de fila virtual y no servirá de nada tener múltiples pestañas abiertas en el navegador: solo se podrá abrir una sesión por fecha. Si abres sesión en otro dispositivo en paralelo, simplemente te dará el mismo número de la fila.

Además, para que no haya inconvenientes, la recomendación es haber usado el mismo mail tanto en la cuenta de Ticketmaster como en Weverse.

¿Entradas nominativas?

Todos los tickets serán nominativos. Una vez que logren adquirir sus entradas, estas deberán estar asociadas a una persona. Los boletos serán enviados a la aplicación Quentro para que puedan nominarlos.

Solo se podrá renominar una vez, una opción que se habilitará 30 días antes del concierto.

¿Precios?

Los precios de las entradas van desde los 99.875 hasta los 528.750 pesos, incluyendo la disponibilidad de paquetes VIP -con acceso a la prueba de sonido previa al show- con un precio total de 676.020 pesos.