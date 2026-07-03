ARMY, como se conoce a los seguidores de BTS, llegaron en masa hasta el frontis del Palacio de La Moneda para exigir la realización de los shows de los ídolos del K-pop en el Estadio Nacional, luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) no autorizara el uso del coliseo de Ñuñoa. La ministra del Deporte, Natalia Duco, que ha sido duramente criticada por el fandom tras la decisión, explicó que las 600 toneladas de peso del escenario arriesgan un "daño irreparable" al césped del coliseo central.

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