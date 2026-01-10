"Quise empezar el año en Chile y no es casualidad", lanzó el cantante urbano Bad Bunny al iniciar su primer concierto en Chile, en el debut de su gira "DeBí TiRAR MáS FOToS" en el país y que contempla tres shows en el Estadio Nacional.

El recinto de Ñuñoa estaba repleto para ver al puertorriqueño, quien en 2025 sumó más de 19 mil millones de reproducciones a nivel mundial en la plataforma Spotify.

La presentación se dividió en tres actos, con variados ritmos musicales como salsa, reggaetón y trap, e incluyó canciones como “Callaita”, “Weltita”, “DÁKITI” y "DTMF", además de una "canción exclusiva" para Chile: “Soy Peor”, de 2016, y que "no se repetirá en otra ciudad ni función", dijo la producción.

