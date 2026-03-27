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En imágenes: el "regreso" a Chile de Soda Stereo

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La noche del jueves 26 de marzo, el Movistar Arena recibió el show "Ecos", que marca el "regreso" de Soda Stereo a los escenarios, con la presentación en vivo de Zeta Bosio y Charly Alberti, y la recreación virtual de la imagen, voz y guitarra del fallecido Gustavo Cerati.

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