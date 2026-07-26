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Lando Norris (McLaren) logró su primer triunfo en la Fórmula 1 tras el título mundial que logró el 2025: El inglés tuvo que esperar hasta la fecha 11 del 2026, en el Gran Premio de Hungría, para celebrar luego de imponerse a Max Verstappen (Red Bull) y el puntero Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
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