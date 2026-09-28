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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Jet confirma su primer concierto en Santiago para 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda australiana regresará el primer semestre del próximo año para presentarse en la capital.

Jet confirma su primer concierto en Santiago para 2027
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La banda Jet regresará a Chile en 2027 como parte de su gira por Sudamérica, luego de su paso por el Festival REC 2026, donde se presentó en Concepción

El grupo australiano llegará a Santiago el próximo 13 de abril para presentarse en La Cúpula del Parque O'Higgins

La agrupación, formada en Melbourne en 2001, alcanzó reconocimiento internacional dos años más tarde con su álbum debut, "Get Born", producción que incluyó éxitos como "Are You Gonna Be My Girl", "Rollover DJ" y "Look What You've Done"

En tanto, han mantenido su actividad en vivo durante los últimos años, incluyendo presentaciones para conmemorar las dos décadas de "Get Born", y ahora prepara su regreso a Sudamérica con fechas en distintos países de la región

Venta de entradas

Las entradas para el concierto estarán disponibles desde las 10:00 horas del miércoles 30 de septiembre a través de Puntoticket.

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