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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero vuelven a Chile en 2027: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo se reunió con su histórica cantante tras 18 años separados.

La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero vuelven a Chile en 2027: Fecha, recinto y entradas
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El grupo La Oreja de Van Gogh anunció su regreso a Chile junto a su histórica cantante Amaia Montero.

La voz de "Rosas" volvió a reunirse con su banda tras 18 años alejados y para realizar una gira mundial con la formación clásica.

Dicha gira aterrizará en Chile en 2027 con un concierto en el (Movistar) Santander Arena. Este será el primer show de Montero y compañía en el país en dos décadas.

El regreso de La Oreja de Van Gogh se concretó en mayo pasado en España y recibió duras críticas por parte de la prensa debido a la calidad vocal de Amaia Montero.

Fecha y entradas

El show de La Oreja de Van Gogh en el Santander Arena está fijado para el 26 de marzo de 2017.

Las entradas comenzarán su preventa este 4 de agosto a las 11:00 horas en sistema Puntoticket.

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