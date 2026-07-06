Protesta de fans chilenos de BTS llegó a los medios surcoreanos
ARMY de todo Chile se manifestaron este domingo por la no autorización de los shows en el Estadio Nacional.
La manifestación chilena es noticia en la Península de Corea.
ARMY de todo Chile se manifestaron este domingo por la no autorización de los shows en el Estadio Nacional.
La manifestación chilena es noticia en la Península de Corea.
Hasta la Península de Corea llegó la protesta en Chile de ARMY, como se conoce a los seguidores de BTS, por la polémica en torno a la no autorización del uso del Estadio Nacional para los tres shows -completamente agotados- del fenómeno surcoreano, agendados para el 14, 16 y 17 de octubre.
Medios y agencias surcoreanas hicieron eco de la masiva movilización de fans chilenos en ciudades como Santiago, Viña del Mar y Concepción de este domingo, informando sobre las manifestaciones organizadas por ARMY en suelo nacional.
Korea JoongAng Daily, The Korea Herald, TV Chosun y la agencia Yonhap son algunos de los medios que hicieron eco de la noticia que trascendió fronteras.