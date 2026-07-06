Protesta de fans chilenos de BTS llegó a los medios surcoreanos

Hasta la Península de Corea llegó la protesta en Chile de ARMY, como se conoce a los seguidores de BTS, por la polémica en torno a la no autorización del uso del Estadio Nacional para los tres shows -completamente agotados- del fenómeno surcoreano, agendados para el 14, 16 y 17 de octubre.

Medios y agencias surcoreanas hicieron eco de la masiva movilización de fans chilenos en ciudades como Santiago, Viña del Mar y Concepción de este domingo, informando sobre las manifestaciones organizadas por ARMY en suelo nacional.

Korea JoongAng Daily, The Korea Herald, TV Chosun y la agencia Yonhap son algunos de los medios que hicieron eco de la noticia que trascendió fronteras.