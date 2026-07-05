Cientos de seguidores de la banda surcoreana BTS manifestaron este domingo en ciudades como Santiago, Viña del Mar y Concepción para protestar contra la decisión del Gobierno de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los tres conciertos del grupo de K-pop en octubre en la capital. ARMY -como se conoce a los seguidores del septeto surcoreano- de todo Chile se manifestaron coreando canciones del grupo y con pancartas con consignas como "BTS al Nacional" o "Ni la música ni el arte dañan estadios". Durante la presente jornada, desde el Ministerio del Deporte se abrieron a facilitar el coliseo de Ñuñoa tras conocer la nueva propuesta técnica de DG Medios, quedando a la espera de que la productora cumpla con los "requisitos indispensables para autorizar la realización del concierto en el Estadio Nacional".

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