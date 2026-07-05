ARMY de todo Chile marcharon para exigir los shows de BTS en el Estadio Nacional
La tristeza de Paraguay tras quedar eliminado del Mundial 2026 ante Francia
Cientos de fanáticos dieron la bienvenida a Cristiano Ronaldo en Dallas
Puerto Montt combate el hielo en las calles con seis toneladas de sal
ARMY de todo Chile marcharon para exigir los shows de BTS en el Estadio Nacional
Funeral de Fernando Kliche: Las conmovedoras imágenes del último adiós al eterno galán
Maximiliano Guerrero anotó un doblete en la victoria de la U ante Santiago Wanderers en Valparaíso
Cientos de seguidores de la banda surcoreana BTS manifestaron este domingo en ciudades como Santiago, Viña del Mar y Concepción para protestar contra la decisión del Gobierno de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los tres conciertos del grupo de K-pop en octubre en la capital. ARMY -como se conoce a los seguidores del septeto surcoreano- de todo Chile se manifestaron coreando canciones del grupo y con pancartas con consignas como "BTS al Nacional" o "Ni la música ni el arte dañan estadios". Durante la presente jornada, desde el Ministerio del Deporte se abrieron a facilitar el coliseo de Ñuñoa tras conocer la nueva propuesta técnica de DG Medios, quedando a la espera de que la productora cumpla con los "requisitos indispensables para autorizar la realización del concierto en el Estadio Nacional".