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Sin Bandera regresa a Chile: fecha y entradas
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Autor: Redacción Cooperativa
El dúo mexicano de pop romántico tuvo un exitoso paso por el país durante mayo.
El dúo mexicano de pop romántico tuvo un exitoso paso por el país durante mayo.
El dúo mexicano de pop romántico Sin Bandera, integrado por Leonel García y Noel Schajris, anunció su regreso a Chile durante 2027, con un show que tendrá lugar en el Santander Arena el 2 marzo.
El concierto es parte de la gira "Escenas Tour", que comenzó en febrero pasado en Argentina, y que ya tuvo cinco fechas en Chile durante el mes de mayo.
La venta de entradas será a través de Puntoticket, pero aún no tiene valores confirmados oficialmente.
Los tickets, para clientes del auspiciador, estarán disponibles desde el 6 de octubre, y para público general desde el 8 de octubre.