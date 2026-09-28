Sin Bandera regresa a Chile: fecha y entradas

El dúo mexicano de pop romántico Sin Bandera, integrado por Leonel García y Noel Schajris, anunció su regreso a Chile durante 2027, con un show que tendrá lugar en el Santander Arena el 2 marzo.

El concierto es parte de la gira "Escenas Tour", que comenzó en febrero pasado en Argentina, y que ya tuvo cinco fechas en Chile durante el mes de mayo.

La venta de entradas será a través de Puntoticket, pero aún no tiene valores confirmados oficialmente.

Los tickets, para clientes del auspiciador, estarán disponibles desde el 6 de octubre, y para público general desde el 8 de octubre.