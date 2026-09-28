"Chile despega": Presidente Kast presentó sus iniciativas proempleo en La Moneda

El Presidente José Antonio Kast presentó este lunes en el Palacio de La Moneda sus medidas proempleo en el marco del plan "Chile despega, con más pega", con el que busca darle frente a la crisis laboral en la que se encuentra el país.

La ceremonia reunió a representantes del oficialismo, de los distintos ministerios relacionados con esta iniciativa, y representantes de la oposición. Además, de trabajadores de distintos rubros.

El plan contempla un subsidio al empleo por 91.000 millones de pesos distribuidos entre 2026 y 2027; aceleración de la ejecución de inversión pública; planes en el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda, y una inyección fiscal adicional por 800.000 millones de pesos para nuevas obras de rápida ejecución.

"Chile no puede darse el lujo, no podemos darnos el lujo de seguir esperando. Por eso vamos a acelerar obras públicas y vamos a acelerar proyectos de vivienda, de reconstrucción y obras comunales a lo largo de todo el país. Vamos a sumar 800.000 millones para nuevas obras de rápida ejecución, capaces de generar actividad desde ahora, contratar trabajadores y mover las economías locales", afirmó el Mandatario.

La iniciativa se enfoca en cuatro pilares: acelerar la inversión pública, impulsar contratación y empleo directo, recuperar liquidez para empresas y proveedores, y desplegar una política nacional con ejecución local y seguimiento.