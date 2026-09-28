Slipknot vuelve a Chile junto a Marilyn Manson: Fecha, recinto y entradas

La productora DG Medios anunció el retorno a Chile de la banda estadounidense Slipknot, quienes llegarán acompañados de otros renombrados exponentes del rock.

Los liderados por Corey Taylor llegarán en una nueva etapa musical encabezada por su más reciente sencillo "Arsenal". Esta es la primera canción del grupo tras la salida de Sid Wilson, Craig Jones y Jay Weinberg.

Entre ellos destaca el cantante Marilyn Manson, quien también concretará su retorno al país a más de una década de su última actuación. El estadounidense, que en los últimos años enfrentó a la justicia por diversas denuncias, se encuentra promocionando su nuevo álbum "One Assassination Under God".

La cita también contará con Hatebreed y los chilenos mapuche Mawiza.

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Slipknot, Marilyn Manson Hatebreed y Mawiza se realizará el 12 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional.

Las entradas comenzarán su preventa el martes 6 de octubre a las 11:00 horas en sistema Ticketmaster.