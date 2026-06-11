Tecladista de Maroon 5 llega como solista a Chile

El cantante y tecladista PJ Morton debutará -como solista- en Chile durante septiembre, con un show que incluye una banda con una decena de integrantes, para recrear "la experiencia de un coro del sur de Estados Unidos".

La visita a Santiago tiene como telón la gira en promoción del disco "Saturday Night/Sunday Morning", décimo trabajo de su carrera y que se divide en dos: una parte de R&B y una segunda en clave Gospel.

PJ Morton es además, desde 2012, tecladista y corista de Maroon 5, por lo que ya se ha presentado en Chile, en particular en el Festival de Viña 2020, cuando nació el sobrenombre de "el Mañas" para el vocalista Adam Levine y todo lo que ello ha implicado.

El concierto se realizará el 15 de septiembre, en el Club Chocolate, y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con un valor general en preventa de 41.400 pesos.