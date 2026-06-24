Underworld se suma al line up del festival Fauna Primavera 2026

La producción del festival Fauna Primavera anunció la incorporación del dúo Underworld al cartel de artistas del evento.

El grupo británico conformado por Rick Smith y Karl Hyde cuenta con más de 40 años de carrera regresará al país tras su última actuación en 2013.

El dúo es considerado uno de los exponentes más importantes en la música electrónica europea con más de una decena de discos editados. Una de sus canciones más populares es "Born Slippy .NUXX", tema que apareció en la banda sonora de la película "Trainspotting" a mediados de los 90.

Underworld se. suma a un cartel compuesto por The Strokes, New Order, FKA twigs, Tricky, Courtney Barnett, Johnny Marr y American Football, entre otros.

El festival Fauna Primavera se realizará el 26, 27 y 28 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial. Las entradas están disponibles en sistema Puntoticket.