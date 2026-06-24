Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.4°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Underworld se suma al line up del festival Fauna Primavera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento se realizará el 26, 27 y 28 de noviembre.

Underworld se suma al line up del festival Fauna Primavera 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La producción del festival Fauna Primavera anunció la incorporación del dúo Underworld al cartel de artistas del evento.

El grupo británico conformado por Rick Smith y Karl Hyde cuenta con más de 40 años de carrera regresará al país tras su última actuación en 2013.

El dúo es considerado uno de los exponentes más importantes en la música electrónica europea con más de una decena de discos editados. Una de sus canciones más populares es "Born Slippy .NUXX", tema que apareció en la banda sonora de la película "Trainspotting" a mediados de los 90.

Underworld se. suma a un cartel compuesto por The Strokes, New Order, FKA twigs, Tricky, Courtney Barnett, Johnny Marr y American Football, entre otros.

El festival Fauna Primavera se realizará el 26, 27 y 28 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial. Las entradas están disponibles en sistema Puntoticket.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada