Taylor Swift supera a Beyoncé como la artista más premiada de los MTV VMA

Taylor Swift superó este domingo a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los galardones MTV VMA (Music Video Awards) tras un reinado conjunto en el que ambas acumulaban 30 distinciones.

Swift logró el récord tras recibir el premio inaugural a la mejor dirección artística (MTV VMA Artist Director Honors), que destaca el trabajo directorial que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical.

La cantante además arrasó en la categoría más importante de la noche como mejor videoclip por "The Fate of Ophelia".

Swift, que previamente ganó cuatro premios a mejor directora, dirigió algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan "Karma" o más recientemente "The Fate of Ophelia" y "Opalite".

En paralelo estrenó en el escenario el videoclip de su nuevo sencillo, "Patient Zero", que protagoniza ella misma junto a los actores Dakota Johnson y Collin Farrell.