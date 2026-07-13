Tom Morello confirmó la muerte de su madre: Boric envió sus condolencias

El músico estadounidense Tom Morello comunicó el fallecimiento de su madre Mary Morello a los 102 años, celebrando su larga vida dedicada al activismo y la lucha contra la censura.

"Mary Morello estará siempre con los Rebeldes de la Luz y la Canción", escribió el guitarrista de la banda Rage Against The Machine en su cuenta de Instagram, donde recibió las condolencias de músicos, fans y hasta del expresidente Gabriel Boric.

"¡Un abrazo grande compañero! Mucho cariño desde Chile", escribió el exmandatario, quien tiene una relación de admiración mutua con el músico e, incluso, lo hizo partícipe de los actos oficiales por los 50 años del golpe militar de 1973.

Morello, quien es un reconocido activista por causas sociales y de Derechos Humanos, admitió en múltiples ocasiones lo clave que fue la influencia de su madre al inculcarle conciencia política.

Como madre soltera, Mary formó una relación muy estrecha con su hijo y en varias oportunidades estuvo en los conciertos de Rage Against the Machine, presentándolos como "la mejor banda del puto universo".

Mary Morello fue profesora de historia y, como activista de toda la vida, también fundó la organización contra la censura "Padres a favor del rock y el rap" (Parents for Rock and Rap).