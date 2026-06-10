¿Una comedia de Green Day? La banda sorprendió con el tráiler de su película "Nimrods"

La banda Green Day será el foco de una nueva comedia titulada "Nimrods", la cual cuenta con la participación de los tres integrantes del grupo, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, y se inspira en sus propias aventuras viajando en una furgoneta antes de lograr la fama.

Protagonizada por Mason Thames y Mckenna Grace, el tráiler nos presenta una road movie que sigue a tres amigos en un viaje por carretera desde Kansas hasta Los Ángeles, creyendo que su banda, Analog Dogs, fue invitada para telonear el show de Año Nuevo de los californianos.

"El resultado es un alocado y desenfrenado viaje cruzando Estados Unidos, inspirado en los primeros años de gira de Green Day en furgoneta, años antes del lanzamiento de su álbum revelación, 'Dookie'", detalló la sinopsis.

La película escrita y dirigida por Lee Kirk, quien ya dirigió a Armstrong en "Ordinary World" de 2016, se estrenará 14 de agosto en EE.UU. y aún no posee fecha en Latinoamérica.