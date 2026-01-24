El tradicional Barrio Yungay se prepara para recibir este sábado la segunda edición del Mercado de Colores Yungay, una de las actividades centrales del tradicional Mes del Roto Chileno, que esta vez no solo buscará ofrecer un panorama recreativo, sino también potenciar la inversión y el turismo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Claudia Sabat, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Bolicheros del Barrio Yungay, destacó la importancia de estas actividades para mantener la identidad vecinal de Santiago y detalló la nutrida cartelera que ofrecerá el evento a partir de este mediodía.

"Colores de Yungay esta vez viene con una bellísima programación: son más de 150 artistas en total. Tenemos cuatro escenarios, dos espacios de talleres y galería, uno de ellos formado por Red Cultural Yungay, que es una organización muy importante en el barrio que aúna a todos los artistas de Yungay. También está la Galería Mixta, que tendrá actividades y talleres, y tendremos una 'Zona Peques', donde va a estar la Escuelita Vial y habrá magos y títeres", informó la dirigente.

"En la misma calle vamos a tener sorpresas para los niños con clowns, personajes muy especiales... La calle y el barrio están de fiesta, tenemos mucho que ofrecerle a la comunidad y esperamos que todos vengan a divertirse y a pasar una linda tarde", invitó.

LEER ARTICULO COMPLETO