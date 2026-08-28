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Tópicos: Magazine | Panoramas

Expogame vuelve a Santiago con El Mariana y Keyblade como invitados estelares

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El streamer y el rapero son las grandes cartas internacionales de la edición 2026 del evento.

Expogame vuelve a Santiago con El Mariana y Keyblade como invitados estelares
 Expogame

El evento también promete múltiples zonas para entretenerse jugando videojuegos.

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Entre el 2 y 4 de octubre se realizará la edición 2026 del evento Expogame 2026, tomándose nuevamente la Estación Mapocho y con figuras invitadas que, en conjunto, suman más de 18 millones de suscriptores.

El streamer El Mariana y el rapero Keyblade son los invitados estelares de esta versión número 19 del encuentro de los videojuegos y la cultura pop que, en esta ocasión, se presenta bajo el concepto "más allá del juego".

Ambos invitados se tomarán el escenario principal en distintos días: el sábado 3 de octubre será el turno del streamer mexicano El Mariana; mientras que el artista y creador de contenido español Keyblade, conocido por las "Épicas Batallas de Rap del Frikismo", llegará el domingo 4 de octubre con su show musical.

 

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El streamer El Mariana y el rapero Keyblade.

 

 

El evento también promete múltiples zonas para entretenerse jugado videojuegos, incluyendo una de Sim Racing con "Forza Horizon 6", una Party con "Fall Guys", un espacio Versus con "Call of Duty", una Zona Retro con arcades y gashapones, una experiencia de realidad virtual con "Beat Saber" y una zona destinada a crear contenido para redes sociales.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores en preventa desde 18.400 pesos por día, y desde 39.900 pesos para los tres días.

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