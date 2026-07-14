Actualizan estado de joven atropellado por Fran Maira: "No se vale por sí solo"

María Zapata, madre del motociclista atropellado por Fran Maira el pasado febrero, reapareció para actualizar el complejo estado de salud de su hijo Mayerson.

En el programa "Hay que decirlo", la mujer reveló que el joven seguirá con su recuperación en casa.

"Mayerson va a tener hospitalización en casa, pero hasta donde tengo entendido y me explicó la asistente, no nos dan una enfermera o alguien que nos acompañe en este proceso, no tenemos más ayuda. Si no hay una acompañante que esté con Mayerson, ya me toca estar pendiente del niño", declaró.

Bajo esta línea, la ciudadana extranjera indicó que la mejoría "que ha tenido no es mucha. El niño no se vale por él solo, toca regarlo para todo, usa pañales y no se siente. No es capaz con su cabecita, a pesar de que le hacen terapias y de todo, no habla".

Madre de Mayerson vuelve a criticar a Maira

Posteriormente, Zapata -que apareció hace unas semanas para acusar abandono por parte de la exGran Hermano y su familia- lanzó nuevas críticas contra la influencer, quien ha liderado campañas solidarias durante los últimos días.

"Que ella haga eso, muy bien... Pero lo que me parece más feo es que al que ella dejó tirado, no lo ayuda. Está pidiendo ayuda por alguien más, y está bien, que se ponga acorde con las cosas. Al que debería estar ayudando, debería estar pendiente, es a Mayerson", expresó.

Y añadió: "¿Cuánto quiere ella para que nos devuelva a Mayerson bien? Si nos tocara como familiar trabajar el resto de la vida para pagarle a ella y nos devuelve a Mayerson como era antes".