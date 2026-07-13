Adriana Barrientos: "Qué grave esto de la delincuencia en nuestro país"

La modelo y panelista de televisión Adriana Barrientos calificó de "grave" la situación de la delincuencia en Chile tras el violento portonazo que sufrió este domingo en el sector de Barrio El Golf, en la capitalina comuna de Las Condes.

A través de las redes sociales de su "hijo" Danilo 21, "La leona" actualizó su estado y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido en las últimas horas, luego de haber sido trasladada por Carabineros hasta la Clínica Alemana para constatar lesiones.

"Mi brazo quedó así inutilizado", hizo ver la figura televisiva, mostrando algunas de las lesiones que sufrió al ser abordada por los delincuentes: "Estamos viendo que, a medida que va pasando el rato, vamos descubriendo nuevos moretones, nuevos rasguños. Empezaron los dolores, ya empezó a moretearse todo".

Pese a ello, "como dice Danilo, lo más importante es estar con vida y con salud, así que aquí estoy".

"Les envío un beso a todos y… qué grave. Qué grave esto de la delincuencia en nuestro país", lanzó sobre la persistencia de los robos con violencia en Chile.

El incidente ocurrió en la entrada de su edificio mientras la comunicadora salía del inmueble con las ventanillas del auto abajo, momento en que fue abordada por sujetos armados. Pese a sus intentos por resistirse al robo, los asaltantes lograron concretar la sustracción y escapar en dirección desconocida, dejando a la víctima con lesiones en un hombro y diversas contusiones que requirieron su traslado a un centro asistencial.

El vehículo robado, un Porsche plateado patente KCFK39 del 2018, fue recuperado horas después por Carabineros en la comuna de Huechuraba.