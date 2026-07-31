Álvaro Ballero: "Nunca me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo"

"Sí, la cagué". Así se titula la publicación de Álvaro Ballero en su cuenta de Instagram donde, en un extenso audio de casi 20 minutos, reflexionó sobre su polémico paso por el reality "¿Volverías con tu ex? 2" y el término de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova.

Tras la emisión en Mega del episodio donde se mostró al chico reality abandonando el encierro, Ballero aseguró que "nunca me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo, como el que mostré en el reality. Eso es una realidad".

La participación del comunicador en el reality estuvo marcada por acciones machistas y celópatas, con el propio Ballero admitiendo que en el programa "mostré lo peor de mí".

"Tengo que ser un muy buen ejemplo de amor para mis hijas, para que ellas entiendan lo que es un amor positivo, lo que es un amor que construye, no que destruye. Porque ese amor que mostré en el reality destruye, y eso no está bien", aseguró.

Ballero fue muy crítico de la edición del programa de telerrealidad, acusando manipulación de las imágenes para hacerlo quedar mal ante los televidentes, pero ahora admitió que en el reality se agravaron sus celos, narcicismo y actitudes controladoras.

"Sé que me equivoqué, y me equivoqué y lo reconozco (…) Tampoco puedo culpar a la edición, y tengo que ser realista, yo me equivoqué", sinceró.

Finalmente, aseguró estar en un proceso para ser "la mejor versión" de sí mismo, "no solamente para mis hijos, que es lo más importante, para que ellos vean un ejemplo. No solamente como papá, porque quizás como papá soy muy buen papá y ustedes lo pudieron ver".