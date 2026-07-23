JC Rodríguez afirma que edición del reality "beneficia" a Rojas y a Ballero

Las actitudes de Claudio Rojas y Álvaro Ballero han generado varias críticas entre los televidentes de "¿Volverías con tu ex? 2", quienes han rechazado las acciones machistas, homofóbicas y celópatas de ambos participantes.

Al respecto, el animador Julio César Rodríguez debatió con Vasco Moulian y Danilo 21 en su podcast "¿Seré weón?", asegurando que la edición del programa beneficia bastante a las mencionadas figuras.

"Esa fórmula, mostrarla dentro de un programa de telerrealidad, es muy condenable hoy día. Es que cuando está en tu ADN, cuando tú eres así, eres de esa forma y tú en tu vida cotidiana o en tu realidad forjas tus relaciones a partir de eso; vas normalizando ese actuar", partió diciendo el conductor.

Bajo esta línea, el comunicador comentó que tanto Ballero como Rojas no tienen personas en su vida diaria que les indique que están actuando mal.

"A mí no me da por condenar a nadie, pero si te metes a una cuestión de televisión y exhibes todo esto sin ese contexto, sin lo demás, queda cuestionable qué es lo que ha pasado, porque si me preguntas a mí, yo que estuve ahí, a Claudio lo beneficia la edición y a Álvaro igual", afirmó.

Y añadió: "Los beneficia porque hay cosas que ellos dicen y hacen que no pueden mostrarse en la tele".