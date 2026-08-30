Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.6°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Ángela Prieto despidió a su hermana Paz Ramírez con emotivo mensaje: "Tu luz no se apaga"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cineasta falleció en un accidente el fin de semana pasado.

Ángela Prieto despidió a su hermana Paz Ramírez con emotivo mensaje:
 IG @angelaprietol
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La actriz Ángela Prieto despidió a su hermana Paz Ramírez con un emotivo mensaje en redes sociales.

Con un par de fotografías familiares, Prieto quizo recordar a "la negra, la gozadora, la buena pa' la zandunga y el flow", alguien a quien calificó como una "mujer arrojada, atrevida, valiente y tan hermosa".

"Llenabas cada espacio al que entrabas con tu energía acelerada y tú voz fuerte. Quiero que esa risa ronca y envolvente siga resonando siempre en mi cabeza y en mi corazón", continuó.

"Tú energía y tú luz no se apaga aquí, sino que trasmuta y permanece. Así que seguiremos celebrando contigo cada fecha importante y buscaremos cualquier excusa para soltar tú nombre en la mesa", agregó Ángela Prieto.

La cineasta y productora Paz Ramírez falleció el pasado domingo tras ser atropellada por un hombre identificado como Ignacio Palma Weinfeld, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada