Ángela Prieto despidió a su hermana Paz Ramírez con emotivo mensaje: "Tu luz no se apaga"
La cineasta falleció en un accidente el fin de semana pasado.
La cineasta falleció en un accidente el fin de semana pasado.
La actriz Ángela Prieto despidió a su hermana Paz Ramírez con un emotivo mensaje en redes sociales.
Con un par de fotografías familiares, Prieto quizo recordar a "la negra, la gozadora, la buena pa' la zandunga y el flow", alguien a quien calificó como una "mujer arrojada, atrevida, valiente y tan hermosa".
"Llenabas cada espacio al que entrabas con tu energía acelerada y tú voz fuerte. Quiero que esa risa ronca y envolvente siga resonando siempre en mi cabeza y en mi corazón", continuó.
"Tú energía y tú luz no se apaga aquí, sino que trasmuta y permanece. Así que seguiremos celebrando contigo cada fecha importante y buscaremos cualquier excusa para soltar tú nombre en la mesa", agregó Ángela Prieto.
La cineasta y productora Paz Ramírez falleció el pasado domingo tras ser atropellada por un hombre identificado como Ignacio Palma Weinfeld, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.