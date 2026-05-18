Antonio Banderas: "¡No, amigos míos, no estoy arruinado!"

Antonio Banderas salió al paso de algunas informaciones que apuntan a que el Teatro del Soho Caixabank que impulsó en la ciudad española de Málaga se encontraría en números rojos y ha asegurado "¡No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope!".

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el actor, productor y empresario teatral español, de 65 años, aseguró que "la ruina" de la que se le hace "víctima en determinados medios no existe".

"Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así", señaló el protagonista de filmes como "Dolor y Gloria", que le valió una nominación al Oscar.

El "objetivo" en el Teatro del Soho Caixabank es "hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo", manifestó.

"Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil", subrayó Banderas, quien precisa que ha "preferido hacer producciones grandes", en las que ha "dado trabajo a cientos de personas" y que le han permitido disfrutar como "no lo había hecho" en toda su carrera.

Y avisó que va a "seguir haciéndolo", como ha dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas "en incontables ocasiones".

El intérprete, que saltó a la fama internacional en Hollywood con filmes como "Desperado" y "La máscara del Zorro", aclaró que el Teatro del Soho CaixaBank en su ciudad natal es "una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público".

Esto implica que "el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo", aseveró.

"Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados", comentó al respecto, para agradecer a continuación la participación de los patrocinadores que le "acompañan en esta aventura".

Tras recordar que el pasado año, contando con la producción que recaló en Madrid, el Teatro del Soho tuvo "casi 200.000 espectadores", dijo: "Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo".

"¡No amigos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!", concluyó el empresario, que en 2019, año de la inauguración de su teatro, señaló que ese proyecto era "lo más importante" que había hecho "jamás,incluido Hollywood".