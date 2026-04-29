"Auto en 500 mil cuotas": Titi García-Huidobro reveló sospechosa oferta de Kaminski

Tras confirmarse que Francisco Kaminski figura actualmente como imputado en la investigación por la causa denominada "Operación Rey David", la animadora Titi García-Huidobro destapó una sospechosa oferta que recibió por parte del locutor radial.

En su programa "No es lo mismo" de Tevex, la también locutora radial explicó una situación que hace directa relación con el vínculo entre Kaminski y la automotora investigada por lavado de activos, Cincar, perteneciente a David Muñoz, quien la utilizaba para blanquear dinero proveniente presuntamente del narcotráfico.

García-Huidobro señaló que, en el tiempo en que trabajó con Kaminski en el programa "Sígueme" de TV+, conversó con el animador, "en buena onda, como amigos, como compañeros de trabajo", sobre la posibilidad de adquirir un auto para su hijo, que estaba por entrar a la universidad.

"A veces las lucas no te alcanzan, y era la verdad, y entonces él me dice 'no te preocupes, Titi, tengo un amigo que te puede pasar un auto y se los vas pagando en 500 mil cuotas, da lo mismo, no se da ni cuenta'. No llegué a hablar con la persona, solamente fue Kaminski el que me ofrece", recordó la animadora.

Es que la figura televisiva es apuntada por ofrecer vehículos de Cincar a distintos famosos para que puedan comprarlos de forma informal.

"Kaminski me ofrece de buena forma, me imagino sin ninguna mala intención, que él me podía hacer el contacto con alguien que conocía, un amigo de él, que tenía muchos autos, que yo se lo podía pagar en 80 mil 500, 200 cuotas; me imagino que él, al ser el propietario de esta automotora, no necesitaba ningún tipo de referencias bancarias mías, créditos ni ninguna cuestión", relató.

Sin embargo, García-Huidobro nunca aceptó el ofrecimiento de Kaminski y por eso "mi hijo sigue andando en micro".