"¡Ay, Dios!": Ivette Vergara rompe el silencio tras episodio de Solabarrieta

Ivette Vergara finalmente rompió el silencio tras la polémica generada por el errático comportamiento de su esposo Fernando Solabarrieta al conducir "Sin Filtros" la noche del lunes.

La traposa forma de hablar y sus movimientos corporales hicieron que el exrelator deportivo se convirtiera en tendencia en redes sociales, siendo reemplazado al día siguiente por la exministra Mara Sedini, quien explicó que él venía desde el funeral de su amigo y excompañero, el periodista Alejandro Machuca.

"Se había tomado un medicamento que le ayudaba a relajarse ante esta tragedia", señaló la exvocera de Gobierno.

Sin embargo, la especulación respecto al estado de Solabarrieta continuó y hasta surgieron rumores de que habría sufrido un supuesto ACV, obligándolo a ser internado en una clínica.

Algo que fue completamente desmentido por su esposa, quien escribió al programa "Qué te lo digo" de Sergio Rojas, en Zona Latina, para aclarar la situación actual del periodista.

"¡Ay, Dios! Cómo pueden inventar tantas cosas. Está en casa descansando por indicación médica", aseguró en el texto, añadiendo que "le dijeron que descanse estos días, pero ni siquiera ha salido de la casa".

Por ahora, no existe claridad respecto a si Fernando Solabarrieta volverá a asumir su rol de conductor en "Sin Filtros".