Ballero reculó y ahora admite que "Ludmila nunca dejó de ser mamá"

Tras las críticas en su contra por sus dichos sobre su exesposa en "¿Volverías con tu ex? 2", el chico reality Álvaro Ballero optó por la autocrítica, reconociendo su error por sus "machistas" declaraciones y admitiendo que Ludmila Ksenofontova "nunca dejó de ser mamá".

El comunicador enfrentó duros reproches en redes sociales luego de cuestionar la carrera profesional de la rusa, sosteniendo en el programa de Mega que "el circo es lo peor que nos hubiese pasado. Se quebró la familia. Ludmila dejó de ser mamá; los niños prácticamente no la veían".

Aunque inicialmente se defendió e intentó justificar sus dichos, finalmente reconoció su error al asegurar que "la rabia, la pena, el luto, todo se mezcló cuando me hablaron del circo, pero me equivoqué, Ludmila nunca dejó de ser mamá".

"Sin embargo", añadió de inmediato a través de su cuenta de Instagram, "todo lo demás que dije lo creo, nadie sabe lo que pasó en ese tiempo, sólo nosotros".

Aunque extendió sus disculpas por las declaraciones emitidas sobre su exesposa, Ballero, que ya abandonó el encierro en Perú -donde se graba el programa de Mega-, sinceró que "esos recuerdos abrieron heridas que aún no sanan y no sé si lograré sanarlas".