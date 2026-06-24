"Me han tratado de lo peor": Álvaro Ballero se defiende tras dichos contra su exesposa

El chico reality Álvaro Ballero salió a defenderse luego de ser lapidado en redes sociales por sus dichos "machistas y violentos" contra su exesposa Ludmila Ksenofontova, durante su participación en el reality "¿Volverías con tu ex? 2".

Ballero fue duramente criticado por cuestionar la carrera profesional de la rusa, asegurando en el programa de Mega que "el circo es lo peor que nos hubiese pasado. Se quebró la familia. Ludmila dejó de ser mamá; los niños prácticamente no la veían".

Ante la avalancha de ataques en su contra, el ex "Protagonistas de la fama" ocupó su cuenta de Instagram para intentar defenderse, sosteniendo que "me han tratado de lo peor por mi opinión sobre el trabajo del circo de Ludmila, que soy machista que no la dejaba trabajar, hasta dijeron que era 'mi esclava'".

El comunicador, que ya abandonó el encierro y se le vio al aeropuerto de Chile desde Perú, donde se graba el programa, publicó un extenso texto en el que abordó el desarrollo profesional de la rusa y su rol como madre, recalcando que "nunca iba a 'cortar' sus alas".

Sin embargo, al dar cuenta del trabajo de Ksenofontova como patinadora, sostuvo que "el circo llegó justo cuando nos separamos, inicialmente eran sólo tres semanas, durante vacaciones de invierno, pero se extendió y justo nos separamos cuando terminaron las vacaciones, los horarios eran horribles de 2pm a 2am, de lunes a lunes, todos necesitábamos contención y Ludmila no podía estar, eso me dolió y obvio que no tengo buenos recuerdos de esa etapa, fueron meses muy duros para la familia".

"Quizás me expresé mal y extiendo mis disculpas, me hirió mucho ese momento, fue muy duro, me recuerda la separación", aseveró Ballero, sentenciando que "muchos hoy me culpan de todo, que yo soy lo peor, que la dejé sola y que era frío, la verdad es que la relación es de a dos, y cada vez me convenzo más que nuestra separación no fue sólo mi culpa, que fue absolutamente compartida".