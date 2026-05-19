Benjamín Vicuña pide "un poquito de sentido común" a la China Suárez por sus hijos

El actor Benjamín Vicuña se sinceró sobre la relación que posee con su expareja María Eugenia Suárez, con quien tuvo una pelea mediática luego de que la "China" se instalara en Turquía junto a Magnolia y Amancio, sus hijos menores.

Vicuña ratificó la compleja situación actual con la madre de sus hijos en conversación con el medio argentino Infobae, aunque sí admitió que "durante mucho tiempo" hubo un buen vínculo con la trasandina, similar al que tiene actualmente con Carolina "Pampita" Ardohain, con quien tuvo cuatro hijos.

"Estando separados, (con María Eugenia) compartimos muchas cosas y yo, evidentemente, espero que algún día se pueda, sí, tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos", declaró.

Los hijos menores del actor viven en Turquía con la trasandina y Mauro Icardi, actual pareja de la también actriz, situación que inicialmente provocó una disputa cuando el chileno revocó el permiso parental que le autorizaba a la "China" a salir de Argentina con los niños. Posteriormente, Vicuña accedió y firmó la autorización para que los menores viajaran con su madre, aunque ha manifestado no estar de acuerdo, viendo a sus hijos en contadas ocasiones.

Vicuña, quien destacó el rol que ha tenido su actual novia Anita Espasandin en la relación con sus hijos, también explicó por qué decidió radicarse en Argentina: "Me gusta estar con mis hijos, por lo mismo vivo acá, en Argentina, sino estaría en Chile, donde tengo mis salas de teatro, donde están mis padres, mis hermanos. No, decidí estar acá para rajar y poder estar almorzando con mis hijos que salen del colegio".

"Esa lógica no fue una casualidad, eso fue una búsqueda. Fue un trabajo, que me vine de otro país para estar", sentenció.