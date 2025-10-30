Benjamín Vicuña sobre sus hijos con China Suárez: "No los veo hace más de cuarenta días"

El actor Benjamín Vicuña se refirió a la compleja situación con China Suárez, madre de Magnolia y Amancio, sus hijos menores.

En un adelanto de "Podemos Hablar" -que se transmitirá este viernes a las 22:30 horas por Chilevisión-, el intérprete abordó el distanciamiento con los niños, que viven en Turquía con la trasandina y Mauro Icardi, actual pareja de la también actriz.

"No veo a mis hijos más de cuarenta y tantos días. Es una situación que me toca vivir, que nos toca vivir, no es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad", confesó.

Consultado por Diana Bolocco, el artista afirmó que la situación es injusta, aunque "no por mí, por mis hijos (...) Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos, la verdad no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los hecho mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono".

Asimismo, el protagonista de "Huaiquimán y Tolosa" reconoció que actualmente no tiene una relación fluida con Suárez, quien cargó en su contra hace unos meses: "Cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo, con un tema tan básico, lógico como es la residencia, lugar donde viven...no es que tienes un problemita, es un problema grave".

"Como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina", agregó.

Finalmente, Vicuña comentó que podrá estar con los pequeños para su cumpleaños, el 29 de noviembre.