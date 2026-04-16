Carabineros sorprende nuevamente al padre de Jere Klein bebiendo en la calle
El progenitor del artista urbano fue fiscalizado por personal policial.
El progenitor del artista urbano fue fiscalizado por personal policial.
Durante una fiscalización policial, el padre del cantante urbano Jere Klein fue nuevamente sorprendido consumiendo alcohol en la vía pública.
Todo ocurrió en un episodio del programa "Atrapados 133" (Mega) -emitido hace unos días-, donde personal de Carabineros llegó hasta la comuna de Lo Prado tras ser alertados de la presencia de un sujeto bebiendo en la calle.
De acuerdo a lo mostrado en el espacio, el hombre se encontraba solo, consumiendo una caja de vino en la vía pública, y al notar la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo posteriormente interceptado por los funcionarios.
Cabe señalar que no es primera vez que el padre del artista protagoniza una situación de este tipo. Hace cerca de ocho meses, Carabineros y el mismo programa lo sorprendieron consumiendo alcohol al interior de un vehículo, estacionado en plena calle.
En esa ocasión, además, debió enfrentarse a su esposa, quien le había facilitado el auto para realizar compras, pero que terminó encarando la situación y asegurando que no volvería a pasarle el volante.