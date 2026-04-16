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Tópicos: Magazine | Personajes

Carabineros sorprende nuevamente al padre de Jere Klein bebiendo en la calle

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El progenitor del artista urbano fue fiscalizado por personal policial.

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Durante una fiscalización policial, el padre del cantante urbano Jere Klein fue nuevamente sorprendido consumiendo alcohol en la vía pública.

Todo ocurrió en un episodio del programa "Atrapados 133" (Mega) -emitido hace unos días-, donde personal de Carabineros llegó hasta la comuna de Lo Prado tras ser alertados de la presencia de un sujeto bebiendo en la calle. 

De acuerdo a lo mostrado en el espacio, el hombre se encontraba solo, consumiendo una caja de vino en la vía pública, y al notar la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo posteriormente interceptado por los funcionarios.

Cabe señalar que no es primera vez que el padre del artista protagoniza una situación de este tipo. Hace cerca de ocho meses, Carabineros y el mismo programa lo sorprendieron consumiendo alcohol al interior de un vehículo, estacionado en plena calle.

En esa ocasión, además, debió enfrentarse a su esposa, quien le había facilitado el auto para realizar compras, pero que terminó encarando la situación y asegurando que no volvería a pasarle el volante. 

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