Contraloría aún no se pronuncia por nombramiento de Sauerbaum como director de Migraciones

Un problema administrativo mantiene en vilo la formalización del exdiputado Frank Sauerbaum (Renovación Nacional) al mando del Servicio Nacional de Migraciones.

La Contraloría General de la República aún no ha tomado razón de su nombramiento, situación que ha impedido que la autoridad realice su declaración de patrimonio e intereses.

La demora administrativa fue expuesta inicialmente por el anterior director del organismo, Luis Eduardo Thayer (Frente Amplio), quien ofició al ente fiscalizador debido a que sigue recibiendo notificaciones y recordatorios del sistema de intereses que deberían llegar a su sucesor.

Tras una reunión en el Palacio de La Moneda con la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Sauerbaum aseguró que "se mandaron todos los documentos a tiempo y en forma, así que estamos esperando resolución".

Al ser consultado sobre los riesgos de que el trámite no se concrete a la brevedad, descartó peligros inmediatos señalando que "ninguno, porque no hay un plazo determinado".

Sin embargo, el actual director aprovechó la instancia para responder con dureza a su antecesor: "Al señor Thayer yo le pediría que fuera más prudente en sus comentarios, porque dejó el Servicio en un estado de desastre".

Según explicó la autoridad, la recepción de correos por parte de Thayer se debe a la obsolescencia tecnológica de la institución. "Nosotros estamos tratando de que el sistema que él nos dejó computacional de los años 80 pueda funcionar para contestar las 260.000 solicitudes pendientes que nos dejó. Entonces, cuando le llegan mails todavía, hay que explicarse de dónde viene ese retraso informático que tenemos", sentenció Sauerbaum.