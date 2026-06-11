Cathy Barriga acudió donde sanadora argentina en medio de complejo escenario judicial

En medio de un complejo escenario judicial, Cathy Barriga habría tenido un encuentro con Leda Bergonzi, más conocida como la "Sanadora de Rosario".

A través de redes sociales, la exalcaldesa de Maipú -procesada por delitos de corrupción durante su gestión en dicha comuna- se refirió a su encuentro con la argentina, reconocida en su país y Sudamérica por sus supuestos dones de "sanación y milagros".

"La invitación especial es especial porque quienes conocen a Leda saben qué significa su presencia y, bueno, todo lo que sucede y la mística que se genera con las personas que necesitan de su ayuda", escribió en su cuenta de Instagram.

Sobre este encuentro, el periodista Patricio Sotomayor reveló en el programa "Plan Perfecto" que la exMekano le habría comentado en privado cuál fue el particular deseo que pidió a Bergonzi: "Una sola palabra: justicia".

Cabe recordar que Barriga fue acusada por la Fiscalía de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público y negociación incompatible, motivo por el que será juzgada el próximo 7 de octubre.

Además, el panorama familiar para la exRobotina se ha complicado luego de que su esposo, el exdiputado Joaquín Lavín León, terminara en prisión preventiva tras ser acusado de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado mercantil y uso indebido de datos.