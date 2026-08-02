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Tópicos: Magazine | Personajes

Chilevisión no descarta que Fran Maira regrese al canal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futuro televisivo de la influencer ha estado en duda al encontrarse en el ojo del huracán por sus polémicas personales.

Chilevisión no descarta que Fran Maira regrese al canal
 IG @franmaira___

Maira sigue siendo una figura "bien evaluada" al interior del canal privado.

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Las polémicas personales de Fran Maira han puesto en duda el futuro televisivo de la influencer, tras terminarse el contrato que tenía con Chilevisión.

Sin embargo, desde la señal de Machasa no descartan que la artista urbana regrese al canal en futuros proyectos, según lo informado por The Clinic.

Durante esta semana, Maira descartó haber sido desvinculada de CHV, explicando que simplemente "se venció el contrato" con la señal privada tras ser eliminada de "Fiebre de Baile".

Solo tenía dos proyectos acordados con el canal y, sumado a su participación previa en "¿Cuánto vale el show?", ahora quedó sin compromisos pendientes. "No es que ayer la llamaran para desvincularla", aclaró al citado medio una fuente cercana a la situación.

Incluso, Maira sigue siendo una figura "bien evaluada" al interior del canal y "dentro de la estación consideran perfectamente posible que pueda regresar a la pantalla en el futuro", precisando que, en la actualidad, no hay proyectos para ella.

La influencer sigue en el ojo del huracán por su difícil panorama en el aspecto personal tras la reciente golpiza que sufrió y el reflote de su atropello.

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