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Tópicos: Magazine | Personajes

"Como la flor favorita de mi mamá": Tita Ureta enternece con primera imagen de su hija

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La periodista entregó detalles sobre el nacimiento de la pequeña.
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La periodista Isidora "Tita" Ureta compartió las primeras imágenes de su hija, entregando más detalles de su nacimiento. 

A través de Instagram, la comunicadora hizo un posteo donde se puede ver la nariz y boca de la recién nacida, Cala, cuyo nombre va en honor a Paulina Fischer, madre de la animadora que falleció de cáncer de mama cuando Tita tenía 4 años.

"Hola, Cala Razis Ureta. Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida. No me canso de mirarte. Nos viniste a llenar de un amor infinito que no conocía", partió diciendo.

Bajo esta línea, la deportista reveló que la niña nació el jueves "21 de mayo, en el mes del mar".

Sentí como si ya nos conociéramos, todo es nuevo, todo me sorprende. Me llenas de dulzura y paz. Salió todo súper y ella está sanita. Gracias por dejarme ser tu mamá y a ustedes por sus mensajes de amor, preocupación y cariño", cerró. 

Cabe recordar que Spiro Razis, esposo de Ureta, había confirmado el nacimiento de su primogénita el pasado viernes, aunque no había entregado más detalles.

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