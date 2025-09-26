Controversia por escolarización de los hijos de China Suárez y Benjamín Vicuña en Turquía

La actriz Eugenia "China" Suárez se instaló en Turquía y matriculó a sus hijos Magnolia y Amancio en el prestigioso The British International School of Istanbul, institución conocida por su enfoque internacional y elevados costos, que van desde 18.150 hasta los 49.050 dólares anuales.

El cambio escolar reavivó la disputa con el actor Benjamín Vicuña, padre de los niños, actualmente en Argentina. Ante ello, Yanina Latorre reveló en "Sálvese Quien Pueda", de América TV, que se contactó con Máximo Petrachi, abogado del actor, quien afirmó: "Nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos".

"Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente", finalizó el abogado.

Suárez, a través del periodista Gustavo Méndez, en su programa "La Posta", replicó que "muchos estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados (...) ahora Benjamín no se tiene que molestar porque sus hijos falten al colegio".

Además, compartió imágenes en Instagram de Magnolia y Amancio adaptándose a su nueva rutina escolar, con un mensaje emotivo: "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas y haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma".

En paralelo, Vicuña habló con el medio argentino America TV sobre la situación, afirmando que: "Es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación (...) Me di cuenta de que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si en un colegio, en qué colegio, no sé nada".