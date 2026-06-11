Diego Muñoz recuerda "portazo" que recibió al querer adoptar: "Dijeron que perdía el tiempo"

El actor Diego Muñoz recordó la dura respuesta que recibió al intentar convertirse en padre a través de adopción hace dos décadas.

En conversación con el podcast "Homeostasis", el intérprete comentó que, debido a su especial conexión con los niños y sus grandes deseos de ser padre, buscó agrandar la familia.

"A mí me gustan los niños, siempre me han gustado, tengo hartos ahijados, me llevo la raja con todos, algunos chicos, otros más grandes, otros bastante grandes y tenía quizás esa capacidad o esa cualidad que veían mis amigos, por algo me pedían que fuera padrino", partió contando.

Y añadió: "Tenía ese sueño, no tenía a la mujer y sentía algo como biológico, como una capacidad para ser papá, entre los 30 y los 35 años".

La dura respuesta del Sename

A raíz de esto, el artista decidió acudir al Servicio Nacional de Menores (Sename) para consultar por el proceso de adopción, llevándose una desalentadora respuesta.

"Ahí me llevé otro costalazo, porque la mina me dijo: 'Buena onda, pero estás perdiendo el tiempo completamente, ¿estás casado? No. Eres hombre, además esto para una mujer soltera con mucha gestión y mucho lobby, le podríamos llegar a pasar a un niño del Sename, pero a ti por ningún motivo. Como no te gastes en esto porque de verdad que vas a salir perdiendo", relató.

Bajo esta línea, el rostro de Mega cuestionó la negativa de la institución, señalando que "lo que un niño necesita es amor, cuando lo que hemos visto es que el Sename es un programa que no funciona o funciona bastante mal, donde los niños sufren mucho, donde son muy abusados".

Si bien, el actor de "Reunión de Superados" evaluó otras posibilidades, vinculadas a adopciones internacionales y contextos humanitarios, ninguna prosperó: "Existió como un interés en mí que también se fue desinflando, me pasó que no era una familia a la que llegaban, entonces era mucho más difícil".

Sin embargo, las ganas de ser padre reflotaron cuando Muñoz conoció a Sofía, su esposa, cumpliendo su sueño hace cuatro años con la llegada de su hija Delia.